"InMerge Innovation Summit, организованный "PASHA Holding". Какие темы обсуждались в первый день?

БАКУ /Trend/ - В Баку 30 ноября стартовал инновационный саммит "InMerge Innovation Summit", организованный "PASHA Holding".

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе открытия мероприятия главный исполнительный директор «PASHA Holding» Джалал Гасымов поприветствовал участников и рассказал об основной цели организации саммита, а также о важности этого мероприятия для нашей страны и региона.

"Поддержка инновационной экосистемы в нашей стране и регионе является одним из наших основных приоритетов. Я думаю, что нынешний саммит внесет большой вклад в достижение этой цели", - сказал Гасымов.

Таким образом, нынешний саммит призван собрать вместе ведущих деятелей и компании в сфере технологий, а также инновационно-ориентированные стартапы в Баку, создать для них возможность профессиональных дискуссий, обмена опытом, и тем самым поддержать формирование инновационной экосистемы в стране и регионе.

В первый день мероприятия на сцене также выступали Шахмар Мовсумов, помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики, Рашад Набиев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана, Эльнур Алиев, первый заместитель министра экономики Азербайджана, Эрдем Инан, генеральный директор группы компаний «Trendyol».

После их выступления последовала захватывающая презентация, на которой Стив Возняк приветствовал всех присутствующих. В ходе своего выступления он рассказал о своих инженерных достижениях в школе, знакомстве со Стивом Джобсом и историях из первых дней существования Apple.

Помимо этого, «PASHA Holding» собрал участников из разных стран мира по финансовым технологиям и телекоммуникационной вертикали, а также провел тренинги.

Одним из важных событий, состоявшихся в рамках саммита, стало подписание «Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в целях развития инновационной и стартап-экосистемы в Азербайджане».

Меморандум подписали руководитель отдела инноваций "PASHA Holding" Фаррух Алиев, вице-президент SOCAR Кянан Наджафов, председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Инара Велиева, исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4sim) Фариз Джафаров и председатель Фонда развития образования Эльнур Насибов.

Отметим, что сегодня второй день крупнейшего инновационного саммита региона.