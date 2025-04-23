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Жеребьевка смешанных команд на чемпионате Европы по дзюдо в Монтенегро будет проведена повторно

Азербайджан Материалы 23 апреля 2025 06:41 (UTC +04:00)
Жеребьевка смешанных команд на чемпионате Европы по дзюдо в Монтенегро будет проведена повторно

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ -Жеребьевка соревнований среди смешанных команд на чемпионате Европы по дзюдо, который стартует сегодня в Монтенегро, будет проведена повторно.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление Европейского союза дзюдо.

По информации союза, в ходе жеребьевки, проведённой накануне, были нарушены регламентные правила: в жеребьёвочные корзины попало лишь 4 команды вместо положенных 8. В связи с этим процедура жеребьёвки будет проведена заново сегодня перед началом финального блока соревнований.

Стоит отметить, что по результатам первоначальной жеребьёвки сборная Азербайджана должна была встретиться с командой Италии.

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