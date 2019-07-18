SOCAR расширила свою сеть газопроводов в Грузии

18 июля 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор газопроводных сетей Грузии, дочернее предприятие Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR Georgia Gas, увеличила протяженность своих газопроводных сетей в соседней стране. Компания дополнительно приобрела 708,5 километров трубопровода.

Как передает Trend со ссылкой на правительство Грузии, стоимость сделки составила 24,2 миллиона лари. Сумма должна быть полностью выплачена в течение 18 лет.

По сообщению правительства, газопроводные сети охватывают более 20 муниципалитетов страны.

В январе текущего года, SOCAR Georgia Gas, в рамках реализации проекта газораспределения на территории Грузии, приобрела газораспределительную компанию "Телавгаз", осуществляющую дистрибуцию природного газа в Телавском районе Грузии.

Прошлым летом "дочка" SOCAR в форме прямой купли-продажи за 21,3 миллиона лари (9,5 миллиона долларов по тогдашнему курсу) получила в собственность газопроводы в ряде регионов Грузии общей протяженностью 594 километров.

В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию, как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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