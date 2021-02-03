Каспийская нефть против политических игр

Азербайджан продолжает оставаться поставщиком позитивных новостей и инициатором реальных решений экономического характера в регионе Каспия и Южного Кавказа.

Речь о подписанном Азербайджаном и Туркменистаном Меморандуме о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» на Каспии.

Народ Азербайджана смог в очередной раз убедиться в том, что у руля страны стоит выдающийся политик, в нужное время поставивший точку в некрещённом долгое время.

В этом решении, помимо экономических выгод для Азербайджана, читается и политическая составляющая.

В ответ на политические спекуляции ряда европейских стран по поводу ставшего уже историей Нагорно-Карабахского конфликта, Азербайджан посылает им отчетливый сигнал: вот он, Азербайджан, скрепляющий, а не разъединяющий страны и народы. Вот она, европейская выгода, состоящая не в поддержке сепаратизма на Южном Кавказе, а в реальных действиях по долгосрочному обеспечению энергетической безопасности ЕС.

Заключение соглашения с Туркменистаном – очень сильный и знаковый посыл. Сделанный почти сразу после победы Азербайджана во 2-ой Карабахской войне, он льет холодную воду на горячие головы политически ангажированных западных заступников т.н. «арцахского» проекта, и означает приглашение к дальнейшему экономическому сотрудничеству в регионе.

Подписанием соглашения о совместной разведке и разработке месторождения «Достлуг» Туркменистан фактически примкнул к западному маршруту экспорта каспийских углеводородов, что значительно повышает его роль для европейского континента.

Видят ли и оценивают ли все это в европейских столицах? Безусловно.

Прагматизм берет верх, беспочвенные политические игры уступают место реальным экономическим перспективам, возвращая многих западных лидеров в колею делового взаимовыгодного партнерства.

Некоторые, как сейчас модно говорить, даже стали переобуваться в прыжке, как, например, Франция, устами своего госсекретаря министерства иностранных дел Жана-Батиста Лемуана заявившая недавно, что всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Подписание соглашения еще раз продемонстрировало, что Азербайджан – партнер, способный договариваться по многим вопросам, включая конфликтные.

Это – своего рода пример и для Армении, у которой сейчас появился исторический шанс наладить добрые отношения со своими соседями, и интегрироваться в кровеносную систему региона, если, конечно, там действительно пекутся о судьбе карабахских армян – граждан Азербайджана.

Автор: Азер Ахмедбейли