Bravo поделится опытом на онлайн-конференции по технологиям в ритейле

7 июля руководители розничного бизнеса и ИТ-директора торговых сетей приглашаются на бесплатную онлайн-конференцию «Топ-технологии для устойчивого развития торговой сети», посвященную современным технологиям решения самых актуальных задач ритейлеров в 2022 году.

Организаторы мероприятия — компания CSI, разработчик решений для автоматизации торговли. За 2,5 часа участники обсудят ключевые задачи и инструменты их решения.

Болевые точки ритейла: как выявлять воровство и сокращать потери на кассовой линии?

Эффективное внедрение и развитие кассовой системы в торговой сети.

Выгоды от перехода на новую кассовую систему.

Магазин, который привлекает покупателя: как развивать программу лояльности.

Тренд самообслуживания: что нового?

Передовой опыт реализации проектов: кейс торговой сети Bravo по автоматизации торговых процессов. Специальный гость Этибар Агаев, IT-менеджер Bravo, поделится деталями и результатами проекта по обновлению кассовых решений и автоматизации торговых процессов в сети.

Конференция бесплатная, но закрытая — требуется предварительная регистрация.

7 июля, начало в 10.00.

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Справка

Компания CSI (Crystal Service Integration) 28 лет предлагает ритейлерам решения для автоматизации торговли — программные продукты экосистемы Set, а также кассовое оборудование: собственной разработки и ведущих мировых брендов.

Около 300 торговых сетей ежедневно используют решения CSI.

Кассовая система Set Retail в 2021 году признана лидером среди кассовых решений на российском рынке по итогам исследования аналитического портала TAdviser.

www.crystals.ru