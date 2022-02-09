BRAVO, одна из крупнейших розничных торговых сетей в Азербайджане, автоматизирует торговые процессы с продуктами Set

Сеть супермаркетов BRAVO обновила кассовое решение. Сегодня кассиры во всех 88 магазинах сети работают на сенсорных кассах в системе Set Retail, интерфейс которой переведён на азербайджанский язык. С заменой кассового ПО ритейлер решил сразу несколько задач — стабилизировал обмен данными между внутренними ИТ-системами, получил новые инструменты для маркетинговых акций, а за счет открытого API Set Retail может подключать новые сервисы для развития бизнеса. Первый успешный пилот — распознавание лиц для оплаты с помощью сервиса Smile Pay.

Предпосылки обновления

Предыдущий кассовый софт перестал соответствовать требованиям сети к скорости внедрения функциональных изменений. На замену искали решение, которое легко масштабируется, гарантирует стабильный обмен данными с другими информационными системами и постоянно развивается. Его предложили в компании CSI. Проект стартовал в 2020 году и, несмотря на языковой барьер и серьёзные пандемические ограничения, выпавшие на этап тиража системы Set Retail в сети, специалисты CSI вместе с представителями BRAVO успешно провели подготовку и внедрение.

Подготовка и интеграция систем

Решение было локализовано под местное фискальное законодательство, а также — впервые для CSI — полностью переведено на другой язык. Set Retail интегрировали с ERP GOLD через транспортную шину данных Set ESB. Для поддержки сценария продажи электроники на кассах в рассрочку дописали интеграцию Set Retail с местным банком.

Результаты проекта

Сотрудники и кассиры отмечают удобный интерфейс. Кассы работают стабильно, данные о товарах и ценах загружаются без перебоев, сократилось количество инцидентов в службу поддержки. Set работает на бесплатных компонентах, что экономит средства на закупку лицензий Windows и антивирусов. В магазинах сети BRAVO суммарно 683 кассы.

Кассовое решение Set Retail имеет встроенный блок лояльности, который содержит самые популярные механики из практики ведущих ритейлеров — и он полностью покрывает потребности BRAVO в реализации маркетинговых инициатив.

Ритейлер использует «сервис ограничений» — инструмент, который контролирует, сколько раз сработала акция. Это упрощает расчёт с поставщиками, устраняет перерасход товара и злоупотребления со стороны сотрудников и покупателей — например, при реализации социальных программ. В BRAVO действует скидочная программа для пенсионеров и лиц, получающих социальное пособие. С дополнительным пакетом Set Loyalty ритейлер сможет создать собственную базу данных клиентов и полноценно с ней работать.

В ходе общей модернизации процессов сеть в 2020 году запустила интернет-магазин — всего за 3 недели силами специалистов московской компании AdinAdin.

Решения и сервисы из линейки Set поддерживают стратегию дальнейшего развития ритейлера. Среди них — инструменты для работы с интернет-заказами, расширенные опции программы лояльности, система контроля кассовых операций Set Prisma и многое другое.

общее фото для иллюстрации (т.к. фото кассовой линии у нас, к сожалению, нет, как и других собственных фотографий). Подпишите, пожалуйста, что это фотография взята с сайта nwconstruction.com?

Или: если у вас в редакции есть фотографии Bravo (подобного плана, хорошего качества), которые можно использовать без нарушения авторских прав, то можете добавить 1-2?

Справка о компании

Компания CSI (Crystal Service Integration) 28 лет создает решения для крупного сетевого ритейла: разрабатывает и внедряет программы для автоматизации розничной торговли, поставляет кассовое оборудование — собственное и от ведущих мировых производителей, предоставляет сервисную поддержку. Разработки CSI используют более 300 торговых сетей, 13 тысяч магазинов в России и странах СНГ.

Основной продукт CSI — решение для автоматизации торговли Set Retail. Проекты и решения на базе Set Retail помогают сетевым ритейлерам эффективно обслуживать покупателей, выстраивать коммуникацию с клиентами и увеличивать выручку. CSI постоянно развивает функциональность своих продуктов, ориентируясь на тренды рынка ритейла, актуальные потребности торговых сетей и изменения в законодательстве.

Система контроля кассовых операций Set Prisma позволяет быстро выявить и устранить случаи финансовых махинаций и ошибок кассиров на кассовом узле.

www.crystals.ru