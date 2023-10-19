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Строительство ж/д комплекса и автовокзала в Агдаме планируется завершить к концу 2024 года

Экономика Материалы 19 октября 2023 14:31 (UTC +04:00)
Строительство ж/д комплекса и автовокзала в Агдаме планируется завершить к концу 2024 года

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Строительство железнодорожного комплекса и автовокзала в Агдаме планируется завершить к концу 2024 года.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель спецпредставителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".

По его словам, строительство дороги Барда-Агдам протяженностью 44 километра уже находится на завершающей стадии.

«Земляные работы уже начались в селах и жилых кварталах Агдама, а вскоре начнется строительство домов в селах Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырлы. Другие села находятся в процессе проектирования», - сказал Гаджиев.

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