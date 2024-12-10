Азербайджан может стать одним из ключевых участников для Евразийского банка развития – председатель правления (Интервью)

АЛМАТЫ /Trend/ - Азербайджан может стать для Евразийского банка развития (ЕАБР) одним из ключевых участников.

Об этом сказал в интервью Trend председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в рамках сессии банка в Алматы.

"Азербайджан мог бы быть для нас одним из ключевых участников банка. Мы видим много проектной деятельности, которую могли бы осуществлять в Азербайджане. Я считаю, что участие Азербайджана в банке было бы востребовано и другими странами, в том числе и выгодно для самого Азербайджана. И вопрос даже не всегда в каких-то инвестиционных ресурсах, хотя это очень важно, но и в том, что у нас в банке накоплена правильная экспертиза, которая позволяет быстро реализовывать проекты.

Можно находиться в банке и не получать никакого эффекта от участия или не видеть каких-то позитивных изменений. Что касается Евразийского банка развития, то я уверен, что мы сумеем сильно повысить инвестиционную активность международных организаций в Азербайджане, если Азербайджан вступит в Евразийский банк развития", - сказал Николай Подгузов.

Присоединение Узбекистана к банку

По его словам, ЕАБР с Узбекистаном довольно давно ведет диалог.

"В конце июня Совет Банка одобрил вопрос о вступлении Узбекистана. Поступила официальная заявка правительства Узбекистана. Она была одобрена с долей в 10 процентов. Мы направили правительству Узбекистана официальный ответ. Сейчас парламентом рассматривается закон Узбекистана о присоединении к банку. Мы надеемся, что в осенней сессии парламента закон будет принят", - сказал он.

Расширение списка участников

Как отметил Николай Подгузов, на данный момент в ЕАБР включены шесть стран, которые представляют евразийский регион. Но, как известно, в этом регионе больше стран.

"Даже сегодняшняя дискуссия показывает, что только вместе можно решить какие-то вопросы. Например, мы обсуждали вопросы транспортной связанности. Понятно, что маршруты Север-Юг, Средний коридор и другие проходят и через Казахстан, и через Азербайджан.

Другие вопросы, это энергетика, вода, продовольственная безопасность. Это затрагивает все страны евразийского региона. Поэтому наша цель в том, чтобы эффективнее работать в регионе. Все страны региона, по возможности, должны входить в банк, а это и Туркменистан, и Узбекистан, и Азербайджан, и Турция, и Грузия, и Монголия. Мы были бы рады видеть эти страны в банке для того, чтобы осуществлять все те проекты, которые полезны для этих стран", - сказал Н.Подгузов.

Планы на 2025 год

"Мы предполагаем, что объем финансирования в этом году превысит 2 миллиарда долларов. Это один из самых высоких показателей банка за всю его деятельность. И дальше примерно такими же темпами мы продолжим финансирование. В следующем году, согласно тем планам, которые мы наметили, будет тоже около 2 миллиардов долларов новых инвестиций", - сказал председатель правления.