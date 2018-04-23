В Азербайджане вынесен приговор экс-сотрудникам упраздненного МНБ

БАКУ /Trend/ - В понедельник в административном здании суда Сабунчинского района Баку завершился судебный процесс по уголовному делу бывших начальников главного управления и управления упраздненного министерства национальной безопасности – генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирватовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

На судебном процессе, проводимом председателем Бакинского военного суда Хабибом Гасановым, обвиняемым лицам был вынесен приговор.

Решением суда Субахир Гурбанов был приговорен к 14 годам лишения свободы. Другие обвиняемые – Физули Алиев – к 14 годам, Заур Мамедов – к 10 годам и шести месяцам, Натиг Алиев - к 10 годам и шести месяцам, Теймур Гулиев – к 12 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Фархад Атаев был приговорен к лишению свободы условно и был освобожден в зале суда.

Также Натаван Мурватова была осуждена на пять лет условно. Эльшад Азизов, Эшгин Алиев и Анар Ширалиев получили условное наказание.

Напомним, что государственный обвинитель требовал назначить Субахиру Гурбанову 16 лет лишения свободы, Теймуру Гулиеву – 16 лет, Натаван Мурватовой – 12 лет, Физули Алиеву – 15 лет, Зауру Мамедову – 13 лет, Натигу Алиеву – 14 лет, Фархаду Атаеву – семь лет, Анару Ширалиеву – семь лет, Эшгину Алиеву – семь лет и Эльшаду Азизову – восемь лет.

Кроме этого, государственный обвинитель попросил обеспечить гражданский иск Службы государственной безопасности на сумму один миллион манатов в отношении обвиняемых лиц.

Также гособвинитель потребовал в соответствие с законом вынести решение о конфискации имущества этих лиц, на которое наложен арест.

Отметим, что бывшие начальники главного управления и управления МНБ – Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мурватова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натиг Алиев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев, Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.

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