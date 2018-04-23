В Азербайджане вынесен приговор экс-сотрудникам упраздненного МНБ

23 апреля 2018 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в административном здании суда Сабунчинского района Баку завершился судебный процесс по уголовному делу бывших начальников главного управления и управления упраздненного министерства национальной безопасности – генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирватовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

На судебном процессе, проводимом председателем Бакинского военного суда Хабибом Гасановым, обвиняемым лицам был вынесен приговор.

Решением суда Субахир Гурбанов был приговорен к 14 годам лишения свободы. Другие обвиняемые – Физули Алиев – к 14 годам, Заур Мамедов – к 10 годам и шести месяцам, Натиг Алиев - к 10 годам и шести месяцам, Теймур Гулиев – к 12 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Фархад Атаев был приговорен к лишению свободы условно и был освобожден в зале суда.

Также Натаван Мурватова была осуждена на пять лет условно. Эльшад Азизов, Эшгин Алиев и Анар Ширалиев получили условное наказание.

Напомним, что государственный обвинитель требовал назначить Субахиру Гурбанову 16 лет лишения свободы, Теймуру Гулиеву – 16 лет, Натаван Мурватовой – 12 лет, Физули Алиеву – 15 лет, Зауру Мамедову – 13 лет, Натигу Алиеву – 14 лет, Фархаду Атаеву – семь лет, Анару Ширалиеву – семь лет, Эшгину Алиеву – семь лет и Эльшаду Азизову – восемь лет.

Кроме этого, государственный обвинитель попросил обеспечить гражданский иск Службы государственной безопасности на сумму один миллион манатов в отношении обвиняемых лиц.

Также гособвинитель потребовал в соответствие с законом вынести решение о конфискации имущества этих лиц, на которое наложен арест.

Отметим, что бывшие начальники главного управления и управления МНБ – Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мурватова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натиг Алиев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев, Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Экс-министр упраздненного МНБ вновь вызван в Генпрокуратуру
Общество 10 ноября 2017 12:43
В Баку начался очередной суд над группой экс-сотрудников упраздненного МНБ
Происшествия 27 апреля 2017 16:56
Адвокаты попросили отпустить под домашний арест экс-сотрудников МНБ Азербайджа
Общество 14 февраля 2017 17:04
В Бакинском военном суде начался суд над экс-сотрудниками МНБ
Происшествия 19 января 2017 15:52
Арестованные генералы МНБ Азербайджана ежемесячно брали в минсвязи $150 тысяч
Общество 14 ноября 2016 12:26
Продлен срок ареста генерала упраздненного МНБ Азербайджана
Общество 21 апреля 2016 18:16
Продлен срок ареста экс-начальника отдела упраздненного МНБ Азербайджана
Общество 10 февраля 2016 19:07
Арестован бывший начальник Антитеррористического центра МНБ Азербайджана
Общество 25 декабря 2015 18:36
Мадат Гулиев: МНБ Азербайджана будет реорганизовано
Общество 11 декабря 2015 11:44
МНБ Азербайджана предоставило арестованным в СИЗО право на звонки и встречи с членами семьи
Общество 10 декабря 2015 13:52
Глава Антитеррористического центра МНБ Азербайджана освобожден от занимаемой должности
Общество 26 ноября 2015 17:24
Минсвязи Азербайджана превратилось в инструмент МНБ для незаконных действий - депутат
Общество 13 ноября 2015 15:38
Материалы в отношении двух генералов МНБ Азербайджана переданы в Генпрокуратуру
Общество 10 ноября 2015 18:07
МНБ: В Азербайджане принимаются необходимые меры для предотвращения возможных угроз
Политика 27 октября 2015 16:39
Освобожден от должности глава еще одного управления МНБ Азербайджана
Общество 24 октября 2015 11:13
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников МНБ
Происшествия 19 октября 2015 22:33
Армения не предоставляет информацию о свидетелях - госкомиссия Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 14 октября 2015 18:18
В Азербайджане обезврежены члены террористической организации ИГ (ВИДЕО)
Политика 2 сентября 2015 10:47