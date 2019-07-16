В Шеки попал в ДТП туристический микроавтобус

БАКУ/Trend/ - В Шекинском районе микроавтобус с туристами попал в ДТП.

Как сообщает во вторник Trend, авария произошла в селе Киш Шекинского района. Микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с легковым автомобилем марки Opel.

На место происшествия привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции. Информация о пострадавших отсутствует. По факту ведется расследование

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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