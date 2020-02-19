БАКУ/Trend/ - Сегодня в 16:17 по местному времени на Каспии произошло землетрясение, сообщает в среду Trend. со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Магнитуда землетрясения составила 3,2 балла, эпицентр находился на глубине 62 километров.

(Текст: Кямаля Сеидова.)