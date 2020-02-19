На Каспии произошло землетрясение
БАКУ/Trend/ - Сегодня в 16:17 по местному времени на Каспии произошло землетрясение, сообщает в среду Trend. со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.
Магнитуда землетрясения составила 3,2 балла, эпицентр находился на глубине 62 километров.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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