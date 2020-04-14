Арестованы лица, пытавшиеся в нарушение карантина перейти в обход постов полиции из Агсу в Шамахы (ФОТО)

Происшествия 14 апреля 2020 11:47 (UTC+04:00)
Арестованы лица, пытавшиеся в нарушение карантина перейти в обход постов полиции из Агсу в Шамахы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агсуинского РОП задержали двух жителей района - Хагани Асадова и Эльшана Джабраилова, которые через лес, в обход постов полиции, пытались перейти из Агсу в Шамахинский район, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Несмотря на предупреждение сотрудников полиции остановиться, они попытались скрыться, но были задержаны и доставлены в отделение полиции. В отношении задержанных составлен протокол, который затем был направлен в районный суд. Решением суда оба были арестованы в административном порядке.

Кроме того, при пересечении поста полиции между Агсуинским и Кюрдамирским районами не подчинился приказу остановиться водитель автомобиля "Kамаз". Сотрудники Агсуинского РОП остановили транспортное средство, которым управлял житель Кюрдамирского района Субхан Гадиев. Было установлено, что Гадиев пытался перевезти в Агсуинский район своего земляка Мансура Муталлимова. Оба были задержаны, в их отношении был составлен протокол и решением суда они арестованы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Арестованы лица, пытавшиеся в нарушение карантина перейти в обход постов полиции из Агсу в Шамахы (ФОТО) - Gallery Image
Арестованы лица, пытавшиеся в нарушение карантина перейти в обход постов полиции из Агсу в Шамахы (ФОТО) - Gallery Image
Арестованы лица, пытавшиеся в нарушение карантина перейти в обход постов полиции из Агсу в Шамахы (ФОТО) - Gallery Image
Арестованы лица, пытавшиеся в нарушение карантина перейти в обход постов полиции из Агсу в Шамахы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Арестованы лица, пытавшиеся в нарушение карантина перейти в обход постов полиции из Агсу в Шамахы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Арестованы лица, пытавшиеся в нарушение карантина перейти в обход постов полиции из Агсу в Шамахы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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