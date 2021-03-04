Состояние должностного лица, подорвавшегося на мине в Агдаме, стабилизовалось

БАКУ /Trend/ - Состояние Хафиза Азимзаде, подорвавшегося вчера на мине в селе Новрузлу Агдамского района, стабилизировалось, сообщил в четверг Trend первый замглавы ИВ района Аллахверен Алиев.

Он отметил, что Азимзаде был прооперирован: "Ампутирована часть ноги, его состояние находится под контролем".

Напомним, что 3 марта около 15:00 начальник Управления механического орошения Агдамского района Хафиз Азимзаде (1967), проводя работы по восстановлению водных скважин, подорвался на мине в освобожденном от оккупации селе Новрузлу. Азимзаде был помещен в Центральную больницу Бардинского района.

По факту в Агдамской районной прокуратуре ведется расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)