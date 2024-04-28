На границе Турции и Греции построят новый мост

БАКУ /Trend/ - Турция и Греция достигли договоренности по строительству нового моста, соединяющего контрольно-пропускные пункты двух стран в районе реки Мерич.

Как сообщает Trend, строительство нового 811-метрового четырехполосного мостового сооружения стартует уже в текущем году. Конструкция будет функционировать наряду со старым двухполосным мостом, сооруженным в 1958 году.

Губернатор приграничной с Грецией турецкой провинции Эдирне Юнус Сезер сообщил, что действующий мост уже не справляется с нарастающими объемами международной торговли Турции, в связи с чем власти двух стран приняли решение о реализации нового транспортного проекта. Строительные работы будут финансироваться обеими сторонами.