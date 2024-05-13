В Казахстане планируют учредить институт транспорта и логистики

АСТАНА /Trend/ - Министерство транспорта Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект правительственного постановления о создании АО "Казахстанский институт транспорта и логистики".

Как передает в понедельник Trend, основным предметом деятельности АО будет содействие устойчивому развитию транспортной отрасли и предоставление мер государственного стимулирования деятельности в сфере транспорта и логистики.

Для формирования уставного капитала будущего госпредприятия планируют выделить 184,6 млн тенге ($420 тысяч) из резерва правительства.

Кроме того, Комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов совместно с министерством транспорта должен будет обеспечить утверждение устава АО, избрание лица, уполномоченного для подписания от имени АО документов для государственной регистрации, осуществление финансово-хозяйственной деятельности и представление интересов перед третьими лицами до образования органов АО.

В то же время АО должно будет пройти государственную регистрацию в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Права владения и пользования государственным пакетом акций АО "Казахстанский институт транспорта и логистики" будут переданы министерству транспорта.