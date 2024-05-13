Минобороны Азербайджана объявило о приеме на сверхсрочную действительную военную службу

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана объявляет прием желающих поступить на сверхсрочную действительную военную службу в воинских частях Военно-воздушных сил (ВВС).

Об этом в понедельник Trend сообщает со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Военнослужащие в возрасте до 30 лет, имеющие как минимум общее среднее образование, завершившие действительную военную службу, могут обратиться в приемную комиссию, действующую в учебно-тренировочном центре армии Азербайджана с 13 мая по 14 июня 2024 года.

Граждане, подавшие заявление на зачисление на "Курс подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы", направляются приемной комиссией в соответствующие медицинские учреждения министерства обороны с целью определения степени годности к военной службе. Лица, признанные годными к военной службе по решению военно-врачебных комиссий, допускаются к вступительным экзаменам.

С лицами, успешно окончившими курс, подписывается контракт сроком на три года, и они назначаются на соответствующие должности в инженерных воинских частях, соответствующих их специальности.

При обращении в приемную комиссию кандидаты должны представить следующие документы:

- заявление о зачислении на курс (председателю приемной комиссии);

- автобиография (в 1 экземпляре в рукописном варианте, в 2 печатных экземплярах);

- характеристика с места службы (работы или учебы);

- нотариально заверенная копия документа об образовании (в 1 экземпляре);

- копия свидетельства о рождении (в 1 экземпляре);

- копия удостоверения личности (в 1 экземпляре);

- копия свидетельства о браке (при наличии брака; в 1 экземпляре);

- копии свидетельств о рождении детей (при наличии детей; в 1 экземпляре);

- справка о составе семьи и месте жительства от администрации дома или местных органов исполнительной власти (в 1 экземпляре);

- 4 цветные фотографии (без головного убора, анфас, 2 штуки 3х4 см и 2 штуки 4,5х6 см);

- справка из поликлиники, где лицо состоит на учете (по поводу кожно-венерических, туберкулеза, психоневрологических, наркологических и инфекционных заболеваний за последние 5 лет);

- копия всех листов военного билета (в 1 экземпляре).

Адрес, по которому будет осуществляться прием документов: город Баку, Ясамальский район, улица Шафаята Мехтиева, 76, военный городок "Qızıl Şərq" (Учебно-тренировочный центр азербайджанской армии).

Время подачи заявки: с 13 мая по 14 июня 2024 года ежедневно (кроме воскресенья) с 09:00 до 18:00.

Данное объявление не касается военнослужащих, уволенных со сверхсрочной действительной военной службы в запас в соответствии с пунктом "е" статьи 156 (в связи со служебным несоответствием) Положения "О прохождении военной службы", а также с судимостью, независимо от погашения судимости.

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