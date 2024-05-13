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В Милли Меджлисе Азербайджана состоялась встреча с депутатом Европарламента (ФОТО)

Политика Материалы 13 мая 2024 17:09 (UTC +04:00)
В Милли Меджлисе Азербайджана состоялась встреча с депутатом Европарламента (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 13 мая глава делегации в комитете парламентского сотрудничества Европейский союз - Азербайджан Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев и член делегации Севиль Микаилова встретились с депутатом Европейского парламента Хавьером Нартом.

Как сообщили в понедельник Trend в парламенте Азербайджана, стороны обсудили процессы, происходящие на Южном Кавказе и европейском пространстве, роль и значение парламентской дипломатии в укреплении регионального и международного сотрудничества.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о проделанной работе в области делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, переговорах по установлению мира в регионе, а также был отмечен серьезный ущерб, нанесенный мирному процессу в регионе подходом на основе двойных стандартов со стороны западных кругов.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении парламента.

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В Милли Меджлисе Азербайджана состоялась встреча с депутатом Европарламента (ФОТО)
В Милли Меджлисе Азербайджана состоялась встреча с депутатом Европарламента (ФОТО)
В Милли Меджлисе Азербайджана состоялась встреча с депутатом Европарламента (ФОТО)
В Милли Меджлисе Азербайджана состоялась встреча с депутатом Европарламента (ФОТО)
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