Произошло извержение грязевого вулкана Боздаг-Гюздек

БАКУ /Trend/ - 13 мая 2024 года в 02:13 по местному времени произошло очередное извержение грязевого вулкана Боздаг-Гюздек, расположенного в шести километрах к западу от поселка Гюздек.

Извержение продолжалось 9 минут, сообщили Trend в Центре сейсмологической службы.

Извержение вулкана было зафиксировано 8 цифровыми станциями Республиканского центра сейсмологической службы АН Азербайджана.

На основании данных этих сейсмических станций, осуществляющих мониторинг грязевых вулканов, установлено, что глубина очага грязевого вулкана Боздаг-Гюздек составила 3,5 километра, продолжительность извержения - 9 минут, выделяемая энергия - 8,67*106 джоулей.

Напомним, что грязевой вулкан Боздаг-Гюздек является одним из самых крупнейших грязевых вулканов Абшеронского полуострова. Предыдущее извержение этого вулкана произошло 13 февраля 2009 года.

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