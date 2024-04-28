Микаил Джаббаров обсудил цели экономического развития с министром энергетики Саудовской Аравии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом.

Как передает Trend, об этом Микаил Джаббаров сообщил в социальной сети.

"В рамках нашего визита в Королевство Саудовская Аравия на встрече с министром энергетики этой страны Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом мы обменялись мнениями о целях экономического развития наших стран, перспективах развития совместной деятельности и инициативах в сфере энергетики", - отметил Микаил Джаббаров.