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Микаил Джаббаров обсудил цели экономического развития с министром энергетики Саудовской Аравии (ФОТО)

Экономика Материалы 28 апреля 2024 13:49 (UTC +04:00)
Микаил Джаббаров обсудил цели экономического развития с министром энергетики Саудовской Аравии (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом.

Как передает Trend, об этом Микаил Джаббаров сообщил в социальной сети.

"В рамках нашего визита в Королевство Саудовская Аравия на встрече с министром энергетики этой страны Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом мы обменялись мнениями о целях экономического развития наших стран, перспективах развития совместной деятельности и инициативах в сфере энергетики", - отметил Микаил Джаббаров.

Микаил Джаббаров обсудил цели экономического развития с министром энергетики Саудовской Аравии (ФОТО)
Микаил Джаббаров обсудил цели экономического развития с министром энергетики Саудовской Аравии (ФОТО)
Микаил Джаббаров обсудил цели экономического развития с министром энергетики Саудовской Аравии (ФОТО)
Микаил Джаббаров обсудил цели экономического развития с министром энергетики Саудовской Аравии (ФОТО)
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