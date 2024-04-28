ИБР выделит $10 млн на укрепление системы образования в Кыргызстане - Адылбек Касымалиев

ЭР-РИЯД/Trend/- Со стороны Исламского банка развития (ИБР) ожидается финансирование на сумму 10 миллионов долларов США на укрепление системы образования в Кыргызстане.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев в ходе панельных дискуссий в рамках ежегодных совещаний ИБР в Эр-Рияде.

«В рамках сотрудничества по Глобальному партнерству развития в целях образования, которое оказало поддержку в реализации проекта укрепления основ обучения на сумму 4,8 миллиона долларов США. Благодаря проекту были завершены реабилитационные работы по 41 общинному детскому саду, приобретены необходимая мебель и игровые развивающие материалы для 60 общинных детских садов, впервые разработан обучающий цифровой курс для дистанционного обучения педагогов и воспитания детей дошкольного возраста по направлению STEM. Отдельно хочу упомянуть техническую помощь в разработке стратегии развития образования Кыргызстана на период с 2021 по 2040 годы. Реализация данного компонента будет импульсом для развития всего сектора образования в стране. Выделяемые средства Саудовского фонда развития в размере 500 миллионов долларов США будут направлены на строительство 36 государственных школ и 10 образовательных учреждений. Со стороны Исламского банка развития ожидается финансирование на сумму 10 миллионов долларов США на укрепление системы образования в Кыргызстане», - сказал он.

Касымалиев отметил, что заинтересованность этих двух крупных партнеров в развитии образования в стране дала возможность зарезервировать грантовые ресурсы в размере Глобального партнерства в целях образования в размере 15 миллионов долларов США на поддержку сектора образования в Кыргызстане.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - «Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание». Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участниц.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекают международное и региональное внимание. Ежегодные встречи включают в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях принимают участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.