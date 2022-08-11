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TƏBİB о состоянии детей, поступивших в больницу в Гёйгёле с подозрением на отравление

Происшествия Материалы 11 августа 2022 15:04 (UTC +04:00)
TƏBİB о состоянии детей, поступивших в больницу в Гёйгёле с подозрением на отравление

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 10 августа около 16 часов в Гёйгёльскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии с подозрением на отравление поступило четверо детей.

Об этом Trend сообщили в четверг в Объединении по управлению медицинскими подразделениями (TƏBIB).

Как отмечается, дети 2010, 2011, 2013, 2014 годов рождения были экстренно госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Были предприняты необходимые реанимационные меры, восстановлены жизненно важные функции организма. Затем дети были перевезены в Баку в сопровождении врача-реаниматолога.

Состояние детей, помещенных в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра, в настоящее время стабильное. Их лечение продолжается.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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