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Задержаны лица, пытавшиеся продать по завышенной цене билеты на матч Лиги чемпионов УЕФА - МВД Азербайджана

Происшествия Материалы 17 августа 2022 18:16 (UTC +04:00)
Задержаны лица, пытавшиеся продать по завышенной цене билеты на матч Лиги чемпионов УЕФА - МВД Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сотрудниками полиции задержаны лица, занимающиеся незаконной продажей билетов на матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом Trend сообщили в среду в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что задержаны 7 человек, которые пытались различными способами продать билеты по завышенной цене. У них были обнаружены и изъяты билеты, зарегистрированные на имена более 300 лиц.

В соответствии со статьей 443 Кодекса об административных проступках в отношении каждого из указанных лиц составлены протоколы и наложены административные взыскания в размере 700 манатов за фальсификацию или продажу билетов на массовые спортивные мероприятия и соревнования по ценам, превышающим установленные тарифы.

Меры полиции по пресечению подобных случаев продолжаются.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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