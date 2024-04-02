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В Ходжавенде перевернулся микроавтобус, пострадали 9 человек (ФОТО)

Происшествия Материалы 2 апреля 2024 22:02 (UTC +04:00)
В Ходжавенде перевернулся микроавтобус, пострадали 9 человек (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХОДЖАВЕНД /Trend/ - В Ходжавендском районе Азербайджана перевернулся микроавтобус.

Как сообщает корреспондент Trend, инцидент произошел в районном селе Джамият.

Согласно информации, перевернулся микроавтобус с рабочими одной из компаний, ведущих деятельность на освобожденных территориях.

Водитель пассажирского микроавтобуса марки «Мерседес», житель Билясуварского района Панах Гулиев не справился с управлением из-за неисправности в тормозной системе, в результате чего микроавтобус перевернулся.

В результате аварии пострадали 9 из 17 человек, находившихся в микроавтобусе. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

По словам главного инспектора Бардинского районного отдела пресс-службы МВД капитана полиции Аслана Гияслы, в Ходжавендском РОП проводится расследование по факту ДТП.

В Ходжавенде перевернулся микроавтобус, пострадали 9 человек (ФОТО)
В Ходжавенде перевернулся микроавтобус, пострадали 9 человек (ФОТО)
В Ходжавенде перевернулся микроавтобус, пострадали 9 человек (ФОТО)
В Ходжавенде перевернулся микроавтобус, пострадали 9 человек (ФОТО)
В Ходжавенде перевернулся микроавтобус, пострадали 9 человек (ФОТО)
В Ходжавенде перевернулся микроавтобус, пострадали 9 человек (ФОТО)
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