В Ходжавенде перевернулся микроавтобус, пострадали 9 человек (ФОТО)

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - В Ходжавендском районе Азербайджана перевернулся микроавтобус.

Как сообщает корреспондент Trend, инцидент произошел в районном селе Джамият.

Согласно информации, перевернулся микроавтобус с рабочими одной из компаний, ведущих деятельность на освобожденных территориях.

Водитель пассажирского микроавтобуса марки «Мерседес», житель Билясуварского района Панах Гулиев не справился с управлением из-за неисправности в тормозной системе, в результате чего микроавтобус перевернулся.

В результате аварии пострадали 9 из 17 человек, находившихся в микроавтобусе. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

По словам главного инспектора Бардинского районного отдела пресс-службы МВД капитана полиции Аслана Гияслы, в Ходжавендском РОП проводится расследование по факту ДТП.