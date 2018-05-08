МИД Азербайджана: Оказание финансовой поддержки незаконному режиму затягивает решение нагорно-карабахского конфликта (версия 2)

8 мая 2018 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня в оккупированные территории Азербайджана незаконно вкладывались, и продолжают вкладываться финансовые средства. Об этом сказал начальник Управления МИД Азербайджана, посол Кямиль Хасыев, выступая во вторник на второй сессии XV заседания Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан.

"Оказание финансовой поддержки режиму, созданному на оккупированных территориях, затягивает решение нагорно-карабахского конфликта", - сказал он.

Хасыев отметил, что нагорно-карабахский конфликт является одним из основных факторов нестабильности в регионе.

"Подобные конфликты приводят к нестабильности в тех регионах, где они происходят. По данному конфликту приняты резолюции ООН, поддерживающие территориальную целостность Азербайджана. В них неоднократно повторяется, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Однако Армения продолжает захватническую политику, нарушая нормы международного права", - сказал он.

Азербайджан ждет, чтобы ЕС и страны-члены приступили в соответствии с международными обязательствами к применению политических и экономических мер, которые осуществляются в подобных случаях, сказал Хасыев.

Он отметил, что иностранцы ведут на оккупированных азербайджанских территориях незаконную экономическую деятельность.

«Необходимо осуществить определенные меры, чтобы физические и юридические лица из стран-членов ЕС не занимались экономической деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана», - сказал представитель МИД Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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