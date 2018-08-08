Минобороны опровергло информацию армянских СМИ о взрыве на позициях азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - На боевых позициях подразделений азербайджанской армии не было никаких взрывов.

Об этом в среду в ответ на запрос Trend сказали в министерстве обороны.

В сообщении отмечается, что распространенная армянской стороной информация не соответствует действительности, является ложной и очередной провокацией врага.

"На боевых позициях подразделений азербайджанской армии не было никаких взрывов. Распространенная информация - безуспешная попытка врага ответить на распространенное нами сообщение по поводу взрыва шестого августа в блиндаже на одной из позиций вооруженных сил Армении. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - говорится в сообщении минобороны.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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