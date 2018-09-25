Нагорно-карабахский конфликт представляет угрозу для региональной безопасности - глава МИД Пакистана

25 сентября 2018 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт представляет серьезную угрозу для мира и безопасности в регионе.

Как сообщает Associated Press of Pakistan, об этом сказал глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши в ходе встречи Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) на тему «Агрессия Армении против Азербайджана».

На встрече присутствовали также министры иностранных дел и другие высшие должностные лица Азербайджана, Турции, Гамбии, Джибути, Марокко и Саудовской Аравии.

Куреши вновь подтвердил поддержку Пакистаном принципиальной позиции Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

Глава МИД Пакистана сказал, что позиция его страны по этому вопросу остается неизменной и основывается на принципах, установленных резолюциями Совета Безопасности ООН.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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