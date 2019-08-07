Искаженная информация National Geographic по Нагорному Карабаху исправлена (ФОТО)

7 августа 2019 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На веб-сайте журнала "National Geographic Kids" всемирно известной научно-образовательной организацией "National Geographic" на карте Азербайджана были допущены серьезные искажения и оккупированный Нагорно-Карабахский регион страны был окрашен в отдельный цвет.

Как сообщает Trend, министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана совместно с посольством США осуществило оперативные меры, в результате которых было достигнуто устранение искажений, допущенных в отношении карты Азербайджана.

По этой ссылке https://bit.ly/2T9FXAo можно ознакомиться с картой Азербайджана и соответствующей информацией.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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