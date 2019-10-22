Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

22 октября 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 22-го октября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Ходжавендского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Огнйен Йович и Саймон Тиллер.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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