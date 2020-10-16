Власти Армении осуществляют оккупационную политику под завесой религии - совместное обращение религиозных конфессий (ФОТО)

БАКУ /Trend/- Управление мусульман Кавказа (УМК) совместно с религиозными конфессиями Азербайджана распространило заявление, сообщает в пятницу Trend.

Управление мусульман Кавказа и религиозные конфессии Азербайджана направили мировому сообществу и религиозным лидерам мира, государственным органам зарубежных стран и международным организациям многочисленные письма и обращения по поводу последних военных провокаций, предпринятых Арменией начиная с июля 2020 года на оккупированных территориях Азербайджана и в направлении азербайджанско-армянской границы, а также военных преступлений против человечности, совершенных оккупационным режимом против гражданского населения Азербайджана, городов и населенных пунктов, расположенных вдали от арены боевых действий, а также последствий указанных провокаций.

Обращение подписали председатель УМК шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, глава общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, руководитель общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский и глава Албано-удинской общины Роберт Мобили.

(Текст: Кямаля Сеидова.)