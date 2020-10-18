Азербайджанцы Германии провели акцию в знак протеста против очередного ракетного обстрела Гянджи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Альянса азербайджанцев Германии в Берлине была организована акция с участием более 10 тысяч азербайджанцев в знак протеста против очередного ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении, в результате которого погибли мирные жители, малолетние дети и серьезно пострадали гражданские объекты.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, участники акции прошли маршем от площади "Pariser Platz" (Парижская площадь) к воротам Бранденбурга. Выступавшие на акции расценили террористический акт оккупанта Армении, направленный против мирного населения в азербайджанских городах Гянджа, Мингячевир и в других районах Азербайджана, как военное преступление против человечности. Участники акции призвали мировое сообщество не оставаться равнодушным к актам вандализма, совершаемым Арменией против мирного населения, и наказать государство-агрессор за их акты террора и геноцида.

Участники на различных языках скандировали лозунги "Карабах - это Азербайджан!", "Азербайджан хочет мира!", "Гянджа - не прифронтовой регион!", "Мирные жители неприкосновенны!", "Мы говорим нет терроризму!", "Положите конец армянскому терроризму!", "Положите конец смерти детей!".

Подключившийся к акции из Баку председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов передал участникам приветствия Верховного Главнокомандующего.

На акции, где развевались флаги Франции, Италии, Ирландии и ряда других стран, наряду с азербайджанской общиной этой страны также приняли участие представители турецкой, украинской, еврейской общин и другие.