Значительное продвижение ВС Азербайджана на фронте сильно беспокоит некоторые страны – иорданский генерал-майор

БАКУ /Trend/ - Значительное продвижение ВС Азербайджана на фронте сильно беспокоит некоторые страны.

Об этом сказал Trend иорданский генерал-майор, эксперт по военным делам, стратег Ма'мун Абу Наввар.

По его словам, такое превосходство ВС Азербайджана на поле боя было неожиданностью для запада, в том числе для стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как отметил Наввар, несмотря на то, что основной задачей Минской группы ОБСЕ является прекращение оккупации азербайджанских территорий, данная структура фактически делает все возможное для сохранения статуса-кво.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Несмотря на то, что до сегодняшнего дня стороны три раза достигли соглашения о гуманитарном режиме прекращения огня, Армения продолжает нарушать данное соглашение.