На оккупированных территориях Азербайджана арменизированы свыше 400 религиозно-исторических памятников

БАКУ /Trend/ - На оккупированных территориях Азербайджана было свыше 400 религиозно-исторических памятников, половина из которых разрушена в результате армянского вандализма, а половина арменизирована.

Об этом во вторник сказал Trend завотделом политики Кавказа Института кавказоведения НАНА, доктор философии по истории Эльнур Кельбизаде.

По его словам, армяне также совершили на оккупированных территориях вандализм в отношении памятников, которые на протяжении веков создавались азербайджанским народом, а в современное время могли считаться историко-культурным наследием всего человечества: «Этот вандализм продолжается по сей день».

Исследователь отметил, что после оккупации Лачынского района, в городе Лачын и селах района были разрушены около 40 фигур животных, более 35 камней с надписями и рисунками, надгробия, а некоторые вообще вывезены с территорий. В Лачынском историко-краеведческом музее, Картинной галерее были уничтожены источники и памятники, отражающие реальную историю региона, разграблены, проданы и испорчены ценные экспонаты.

Ученый добавил, что среди албанских христианских церквей, которые также «арменизированы», особо следует назвать святилище «Агоглан» (IV век) вблизи села Косалар Лачынского района: «Исследования показывают, что в 2006 году за счет пожертвований различных армянских политико-террористических организаций Калифорнии на экстерьере святилища была проведена большая работа, под видом ремонта на памятнике были размещены 26 каменных таблиц с надписями на армянском языке. В результате оккупации в руки захватчиков перешли 11 албанских церквей, 5 крепостей, 5 святилищ, 17 храмов и др. исторических и архитектурных памятников XII и XIII вв. на территории Кельбаджарского района.

Кельбизаде добавил, что в результате оккупации Губадлинского района вандализму подверглись более 38 исторических памятников, среди которых пещеры, мечети, мавзолеи, крепости и др. За длительный исторический период из-за отсутствия ухода эти памятники под воздействием природных и антропогенных факторов заметно испортились. В Джабраильском районе разрушениям подверглись баня Султан Аллахверди, мавзолей Худаярлы, круглый акрополь в селе Шыхлар (XIV в.) Для разрушения исторического Худаферинского моста над рекой Араз армяне прибегали к различным средствам. Акты вандализма были совершены и против исторических памятников в оккупированных Ханкенди, Ходжавендском, Ходжалинском, Зангиланском, Агдамском районах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)