Лавров: Россия заинтересована в укреплении взаимодействия с МККК в Нагорном Карабахе

Россия заинтересована в дальнейшем укреплении взаимодействия с Международным комитетом Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе, где эта организация давно и активно работает. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Петером Маурером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сейчас получили дополнительное поле для взаимодействия, я имею в виду Нагорный Карабах. Неделю назад было подписано трехстороннее совместное заявление. Там развертывается российский миротворческий контингент, и мы знаем, как активно и давно Международный комитет Красного Креста работает в этом регионе. Мы заинтересованы в укреплении нашего взаимодействия, которое уже активно развивается", - сказал он.

Глава МИД РФ напомнил, что у России и МККК есть много регионов, где традиционно происходит тесное сотрудничество. "Наши контакты носят регулярный характер, и есть над чем работать вместе, потому что, к сожалению, число гуманитарных кризисов, конфликтов в мире не уменьшается", - добавил министр.