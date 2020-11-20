Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении армян, поджегших леса на оккупированных территориях

БАКУ /Trend/ - На завершающем этапе боев, продолжавшихся с 27 сентября по10 ноября 2020 года, ВС Армении, отступая, совершили очередные преступления, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Расследованием было установлено, что 8 октября, 3, 4 и 8 ноября 2020 года ВС Армении, расположенные на оккупированных азербайджанских территориях, а также на территории Армении, и созданные ими преступные формирования, грубо нарушив требования Женевской конвенции 1949 года «О защите гражданских лиц во время вооруженных конфликтов», основополагающие принципы Конвенции ООН «О биологическом разнообразии», с целью нанесения серьезного ущерба окружающей среде и населенным пунктам в Физулинском и Тертерском районах, выпустили минимум 6 снарядов 122-го калибра типа D-4 с 3,6 кг белого фосфора в каждом по густонаселенным территориям Физулинского и Тертерского районов, а также по лесным массивам с ценными породами многолетних деревьев в селах Араятлы, Алханлы Физулинского района, селе Сахлебад Тертерского района, в городе Шуша, совершив тем самым умышленный поджог на этих территориях, в результате чего Азербайджану был нанесен ущерб в особо крупном размере.

Против Азербайджана была спланирована и проведена захватническая война, а также совершено террористическое преступление.

По данному факту 20 ноября в Генпрокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 214.2 (терроризм) и другим статьям Уголовного кодекса АР. Ведение следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят необходимые следственные мероприятия, документируя и собирая доказательства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)