Президент Азербайджана: В Баку предусмотрено строительство около 150 многоэтажных зданий

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Только в Баку предусмотрено строительство около 150 многоэтажных зданий.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам..

Ильхам Алиев отметил, что сегодня в строительном секторе в Азербайджане происходит большое оживление

"Есть продвижение в строительстве социального жилья по линии Государственного агентства жилищного строительства. В целом, сегодня в частный сектор, строительный сектор вкладываются крупные средства. Только в Баку предусмотрено строительство около 150 многоэтажных зданий. Строительство многих из них уже началось. Это, конечно, оказывает позитивное влияние на строительный сектор, сектор строительных материалов и создает новые рабочие места. Должен отметить, что в этом году мы намерены создать дополнительные рабочие места и в государственном секторе",- сказал глава государства.

Президент Азербайджана сообщил, что новые образования, создаваемые как в государственных структурах, так и при районной исполнительной власти, привлекают людей к работе

"Если учесть число привлеченных к общественным работам и работе в государственных компаниях, то в нынешнем году только в государственном секторе планируется создать более 50 тысяч новых рабочих мест. Мы начали предпринимать эти шаги два года назад, когда мировой экономический кризис в определенной степени оказал на нас негативное влияние. Некоторые рабочие места сокращались, некоторые частные структуры увольняли сотрудников. Поэтому государство немедленно предприняло этот шаг, мы создали десятки тысяч общественных рабочих мест, и сегодня данный процесс продолжается. В частности, находясь в регионах, я постоянно интересуюсь общественными работами. Это очень важный шаг для сохранения безработицы в регионах на низком уровне. В каждом районе сотни людей привлекаются к общественным работам. Если учесть, что сегодня в Азербайджане проводится большая строительная, ремонтная работа – ремонт зданий, создание парков, вопросы ухода за этими парками. Наша основная цель – постоянно сохранять безработицу на низком уровне. То есть решение социальных вопросов непосредственно связано с нашими экономическими возможностями. Чем сильнее мы будем в экономическом отношении, тем успешнее будут решаться социальные вопросы",-сказал Ильхам Алиев.

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