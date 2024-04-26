Дисциплинарный комитет АФФА вынес решение по матчу "Карабах" - "Нефтчи"

БАКУ /Trend/ - Дисциплинарный комитет АФФА обсудил ответные матчи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает в пятницу Trend со сылкой İdman.biz, АФФА также дала справедливую оценку произошедшему после матча между "Карабахом" и "Нефтчи".

По окончании той встречи на поле вышли посторонние лица. По этой причине "Карабах" был оштрафован на 800 манатов.

Отметим, что в домашнем матче агдамский клуб одержал победу со счетом 4:1.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!