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Дисциплинарный комитет АФФА вынес решение по матчу "Карабах" - "Нефтчи"

Общество Материалы 26 апреля 2024 14:32 (UTC +04:00)
Дисциплинарный комитет АФФА вынес решение по матчу "Карабах" - "Нефтчи"

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Дисциплинарный комитет АФФА обсудил ответные матчи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает в пятницу Trend со сылкой İdman.biz, АФФА также дала справедливую оценку произошедшему после матча между "Карабахом" и "Нефтчи".

По окончании той встречи на поле вышли посторонние лица. По этой причине "Карабах" был оштрафован на 800 манатов.

Отметим, что в домашнем матче агдамский клуб одержал победу со счетом 4:1.

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