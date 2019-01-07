Цель кампании в связи с Мехманом Гусейновым - оказать давление на Азербайджан - Сиявуш Новрузов

БАКУ /Trend/ - Мехман Гусейнов никогда не занимался журналистской деятельностью, цель подобных ему людей – создать негативное представление об Азербайджане.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что его брат Эмин Гусейнов некоторое время находился в посольстве Швейцарии в Баку, а затем уехал в эту страну.

«То есть целью таких людей является не служба государству, народу, а распространение негативной информации о нашей стране и народе», - добавил Новрузов.

По его словам, совершивший преступление должен понести за это наказание.

«Мехман Гусейнов также совершил преступление, в то же время применил силу в отношении офицера, находившегося при исполнении своих обязанностей. Тот, кто совершил преступление, должен быть обязательно наказан. Все равны перед законом, и каждый должен понести наказание за совершенное преступление», - добавил депутат.

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА также сказал, что антинациональные группы и их зарубежные покровители используют данный случай как возможность начать очередную антиазербайджанскую кампанию.

«Известно, кто стоит за проведением этой кампании, а также то, что истинная ее цель – это оказать давление на Азербайджанское государство», - отметил Новрузов.

По словам депутата, если даже антинациональная сеть и ее покровители за рубежом забыли, то неоднократно было доказано, что с Азербайджаном невозможно разговаривать на языке давления, заставить его пойти на уступки посредством кампании очернения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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