Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 10 мая – день 96-й годовщины со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, гениального сына и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Уйти из жизни и остаться в памяти народа дано не каждому. Народ помнит и хранит в душе память лишь о тех, кого любит. Благодаря неоценимым заслугам Гейдар Алиев всегда будет дорог своей Родине и народу.

Для талантливых людей, выдающихся личностей нет временных и пространственных ограничений. Они не умещаются ни в какие временные и пространственные рамки. Эта мысль нашла свое подтверждение, пройдя испытание веков. Время также доказывает, что мировая история – это биография выдающихся личностей. Биография Гейдара Алиева – это история Азербайджана, так как в годы правления он даровал Азербайджану то, что не смог ни один руководитель. Он остался в летописи Азербайджана как неповторимый руководитель, могучий глава государства, самоотверженный человек, благодаря которому мир узнал Азербайджан, а двери Азербайджана открылись миру. Он жил, чтобы беречь Азербайджан, созидал, чтобы развивать его. Светлый гений Гейдара Алиева превратил его в общенационального лидера азербайджанского народа, глыбу мировой политики. Поэтому азербайджанский народ справедливо гордится своим великим сыном.

«Цель всей моей жизни заключалась лишь в служении азербайджанскому народу, который люблю всем своим естеством, нашей государственности, экономическому, политическому, культурному развитию страны», - говорил Гейдар Алиев, который благодаря своему могуществу и таланту, большой мудрости и дальновидности как в советское время, так и в годы независимости вывел Азербайджан на достойное место среди стран мира. Он был одним из самых влиятельных политиков бывшего СССР. Поэтому его и пригласили в Москву со словами: «Азербайджан мал для тебя, ты нужен Союзу». Но здесь он столкнулся с предательством ревниво относящихся к нему коварных горбачевых и вернулся на Родину. И это возвращение стало грандиозным. По желанию народа, с верой и надеждой ожидавшего его, он вернулся к власти. Ему удалось сплотить вокруг себя, под одним знаменем миллионы людей. Он убедил всех силой слова. А делами претворил свои слова в жизнь.

В Азербайджане стремительно шел процесс государственного строительства. Благодаря заслугам гениального политического деятеля такие идеи, как государственность, азербайджанство, светскость, современность, превратились в неотъемлемую часть мировоззренческой системы общества, составили идейную основу существования и развития современного Азербайджана. Своей деятельностью Гейдар Алиев создал в Азербайджане механизм перехода к демократическому обществу, успешно справился с исторической миссией формирования независимого и демократического общества. Благодаря концепции, основанной на таких факторах, как могущественное государство, эффективная экономика и свободный человек, великий лидер вписал золотые страницы в историю независимого Азербайджана. Созидательная летопись Гейдара Алиева навсегда вошла в жизнь азербайджанцев. Годы его руководства Азербайджаном были увековечены как период национального возрождения.

Он пришел без оружия и создал мощную Азербайджанскую армию, добился прекращения огня на фронте, возродил экономику, заложил основу великой нефтяной эры в нашей стране. Он проделал неоценимую работу в современной истории Азербайджана. Эпоха Гейдара Алиева стала золотой эрой истории, культуры, науки, образования в Азербайджане. Великий сын тюркского мира, он также создал сильную школу государственности. Гейдар Алиев был лидером, умело разбиравшимся в сложнейших, противоречивых исторических процессах, не терявшим выдержки в самых трудных ситуациях, реалистично оценивавшим геополитические перемены в мире и точно просчитывавшим благодаря прагматичному уму и опыту интересы своего народа, страны.

В день рождения спасителя нашего народа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи пришли в Аллею почетного захоронения, чтобы посетить могилу общенационального лидера.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтил память великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Затем глава государства и члены его семьи почтили память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Цветы также были возложены на могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.

В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, министры, руководители комитетов и компаний, депутаты Милли Меджлиса.

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