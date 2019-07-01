Президент Ильхам Алиев внес изменения в список услуг центров DOST

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения" (DOST).
Согласно указу, в «список услуг, оказываемых в центрах DOST», утвержденных указом Президента Азербайджана, внести следующие изменения:
отменить 11.1-11.5 абзацы подпункта 5.2.2
7.8 и 7.9 строфы даются в нижеследующей редакции:
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7.8.
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участникам Великой отечественной войны 1941-1945 годов, лицам работающим на предприятиях, управлениях и организациях во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», нагрудным знаком «Жителя блокадного Ленинграда»
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7.9.
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инвалидам первой группы по общим заболеваниям, получившим инвалидность в результате болезни на военной службе, производственной травмы, в связи с нахождением в зоне военных операций, при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Добавить строки 7.11-7.13 следующего содержания:
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7.11.
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лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы
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7.12.
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лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными физическими возможностями не достигшими 18 лет
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7.13.
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ветеранам войны
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