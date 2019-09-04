В ходе совместных учений “TurAz Qartalı - 2019” проводятся боевые полеты (ФOTO/ВИДEO)

БАКУ/Trend/ - Продолжаются полеты авиационных средств Азербайджана и Турции на совместных летно-тактических учениях “TurAz Qartalı - 2019” в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны, в ходе учений военная авиация обеих стран производят полеты с целью выполнения задач по планированию совместной деятельности, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с воздуха.

Отметим, что представители ВВС Пакистана принимают участие в учениях в качестве наблюдателей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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