Инвалид Карабахской войны поблагодарил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

1 ноября 2019 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Выражаю благодарность Мехрибан Алиевой как от своего имени, так и от имени инвалидов Карабахской войны. Желаю ей самого прекрасного блага в мире - здоровья за то, что она вернула мне мой дом".

Как сообщает Trend, об этом написал инвалид Карабахской войны, персональный пенсионер Президента Азербайджана Гурбан Гурбанов в письме, адресованном Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Согласно информации, житель Газахского района, инвалид Карабахской войны Гурбан Гурбанов, на квартиру которого был наложен арест по причине неуплаты кредита, взятого в 2014 году в связи со здоровьем супруги и сына, на днях обратился к Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой с письмом.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, учитывая заслуги инвалида Карабахской войны перед Родиной, и тот факт, что квартира, на которую в настоящее время наложен арест, выдана Президентом, дала соответствующее поручение о погашении его банковской задолженности за счет государства.

В то же время, согласно поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, вопросы, связанные с лечением сына Гурбана Гурбанова Фонд Гейдара Алиева взял на себя.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО)
Политика 31 октября 17:54
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила Центр реабилитации для детей с синдромом аутизма в Баку (ФОТО)
Политика 31 октября 17:24
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО)
Политика 31 октября 17:11
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в школе-интернате номер 10 в Пиршаги (ФОТО)
Политика 31 октября 16:42
Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила публикацию на своей странице в Инстаграм в связи с включением Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО (ФОТО)
Политика 31 октября 11:37
По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой был отремонтирован дом экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея (ФОТО)
Политика 31 октября 11:15
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наделил министра образования новым полномочием
Политика 19:07
В Баку наградили победителей Республиканского фестиваля фольклора (ФОТО)
Культура 19:03
Умный Баку - как горит пламя в чистом кислороде и химические эксперименты (ФОТО)
Социум 18:56
В БВШН прошел литературно-художественный вечер, посвященный 650-летию Насими (ФОТО)
Общество 18:53
Кредитование экономики коммерческими банками увеличилось в Грузии
Финансы 18:50
Завтра скорость ветра в Баку будет достигать 32-35 м/сек
Общество 18:48
В Грузии будет построена новая ветровая электростанция
Энергетика 18:43
UniBank увеличил прибыль почти в два раза
Финансы 18:43
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку автошин
Тендеры 18:42