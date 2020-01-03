Как Азербайджан смог изменить энергетическую и транспортную карты Европы и Азии - обзор

БАКУ /Trend/ - Достижение государством по истечении короткого срока после восстановления независимости такого успеха, как изменение энергетической карты Европы, могло стать возможным только в результате реализации на высоком уровне взвешенной и дальновидной нефтегазовой, транспортной стратегии.

Об этом сказал Trend доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов.

Он отметил, что основоположником этой стратегии в 1994 году стал великий лидер Гейдар Алиев. "В период, когда общественно-политическая ситуация была нестабильной, имели место попытки государственного переворота, именно благодаря политической воле и решительности великого лидера был подписан с крупными международными нефтяными компаниями "Контракт века" с многомиллиардными инвестициями. Наряду с тем, что этот Контракт явился фундаментом рассчитанной на перспективу успешной энергетической и транспортной политики Азербайджана, он также стал точкой отсчета всех дальнейших экономических и политических успехов страны. А подписание после этого еще 26 соглашений с нефтекомпаниями из 19 стран мира обусловило необходимость строительства трубопровода, по которому станет возможен вывод добытой нефти на мировой рынок. Таким образом, в 1999 году был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Супса. В 2002 году был заложен фундамент предусмотренного в "Контракте века" основного нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан", который многие считали мифом или проектом на бумаге. И уже в 2006 году из турецкого порта Джейхан началась транспортировка азербайджанской нефти", - сказал Юсифов.

Он подчеркнул, что Азербайджан также обладает крупными запасами природного газа. Поставки этого газа на рынки соседних стран, а оттуда в европейские страны, означали успешное продолжение в XXI веке стратегии, основа которой была заложена в 1994 году "Контрактом века".

"Введенный в эксплуатацию в 2007 году газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум позволил экспортировать добытый с "Шахдениз" газ в Грузию, Турцию и Грецию. Проект "Южный газовый коридор", который берет свое начало с месторождения "Шахдениз 2", внесет свой вклад в решение проблемы, которая долгое время беспокоила Старый Свет, - обеспечение энергетической безопасности Европы. По трем ("Шахдениз 2", ЮГК, TANAP) из четырех сегментов этого проекта работы уже завершились, и азербайджанский газ с "Шахдениз" уже транспортируется в Турцию. По четвертому сегменту (ТАР) 90 процентов работ уже завершены, и в этом году начнется транспортировка азербайджанского газа в Европу", - сказал Юсифов.

По словам эксперта, наряду с тем, что Азербайджан превратился в ключевую страну в обеспечении энергетической безопасности Европы, через страну также проходят крупные транспортные коридоры между Востоком и Западом, Севером и Югом. "Сдача в эксплуатацию 30 декабря 2017 года железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая соединила трансъевропейскую и трансазиатскую железнодорожные сети, означает восстановление исторического Шелкового пути. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс почти втрое сокращает время транспортировки грузов из Китая в Европу по сравнению с морской перевозкой.

Инициативы Азербайджана по созданию транспортного коридора Север-Юг сегодня превратили страну в важнейший транспортно-логистический центр на стыке Европы и Азии. Этот коридор соединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и Северную Европу. Азербайджан - единственная страна, которая имеет сухопутные границы и с Россией, и с Ираном, а такое географическое расположение играет ключевую роль для развития трехстороннего регионального развития.

Реализация всех этих проектов принесёт Азербайджану достаточно экономических и политических дивидендов. Сегодня влияние и авторитет Азербайджана в регионе настолько высоки, что реализация какого-либо крупного проекта в регионе без его участия и согласия просто невозможна. Крупные энергетические и транспортные проекты, реализованные Азербайджаном, дают ему шанс заново создать энергетическую и транспортную карту Европы", - сказал Фикрет Юсифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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