Президент Ильхам Алиев: Основная идея и идеология Азербайджана, в том числе молодого поколения, - это суверенитет, независимость и расчет на собственные ресурсы

БАКУ /Trend/ - Основная идея и идеология Азербайджана, в том числе молодого поколения, - это суверенитет, независимость и расчет на собственные ресурсы.

Об этом, как передает Trend, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе панели на тему "Стратегический взгляд: Евразия" в рамках Давосского всемирного экономического форума.

По словам главы государства, факт в том, что азербайджанская молодежь находится не на улицах, а в университетах, школах, в стартап-бизнесе, молодежь активно привлекается к правительственным вопросам. "Мы начали мощное волонтерское движение, десятки тысяч людей приняли участие в тренингах в качестве волонтеров в секторе общественных услуг. После этого мы принимаем тех, кто продемонстрировал хорошие результаты, в правительственные организации. Откровенно говоря, то, что в различных уголках мира молодежь находится на улицах, происходит из-за того, что их что-то не устраивает. Их не устраивает жизнь, они потеряли доверие к правительству. Чтобы прийти к власти, правительство прибегло к популистским лозунгам, однако впоследствии не смогло сдержать обещаний. На самом деле они сказали неправду. Главная причина здесь в безответственности политиков, потому что мы не только в Европе, но и во многих других странах видим, что правительство приходит к власти и сразу же его руководитель оказывается под давлением. Люди избирают его, однако спустя год он утрачивает оказанное ему доверие, так как были даны невыполнимые обещания. Мы в Азербайджане всегда держим данное слово. Мы никогда не обещаем того, чего не сможем выполнить, и жизненные стандарты наших граждан с каждым годом улучшаются", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Думаю, что основная идея и идеология Азербайджана, в том числе молодого поколения, - это суверенитет, независимость и расчет на собственные ресурсы, заявил глава государства.

"Одна из моих целей как Президента заключалась в превращении Азербайджана в самодостаточную и ни от кого независящую страну. Иными словами, экономическая независимость была основным приоритетом, потому что это - фундамент для политической независимости. Безусловно, различные страны имеют различные повестки дня. Экономика одних стран более чувствительна, чем других. Что касается Азербайджана, то хочу еще раз отметить, что у нас очень благоприятное географическое положение. Кроме того, мы вложили крупные инвестиции в создание современной инфраструктуры. Во-вторых, как вы отметили, у нас очень молодое поколение. У нас дополнительные и очень креативные трудовые ресурсы. Конечно, мы богаты природными ресурсами - нефтью и газом, что создает для нас энергетическую безопасность. Поэтому наши отношения с соседними странами и многочисленными партнерами основаны на взаимных интересах. Кроме того, мы прагматично подходим к любому вопросу, связанному с представительством в той или иной международной структуре. Что это нам даст? Если это даст нам больше экономических стимулов, больше возможностей для бизнеса, больше стабильности и больше безопасности, то, конечно, мы учитываем это. Мы являемся членами ряда международных институтов. Один из них - Движение неприсоединения", - отметил Президент Ильхам Алиев.

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