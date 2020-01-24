Азербайджан проводит в регионе независимую политику - политолог

БАКУ/Trend/ - Региональная политика Азербайджана нацелена на то, чтобы интересы крупных региональных и международных центров силы не сталкивались, а наоборот взаимодействовали и именно на площадке Азербайджана, в рамках тех проектов, которые здесь реализуются.

Об этом сказал Trend глава клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Напомним, что в ходе панельного заседания "Стратегический взгляд: Евразия", проходившего в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Президент Азербайджана ответил на каверзный вопрос модератора о том, кому из могущественных сил Евразии он позвонил бы в случае чего - в Москву или Пекин? Ответ главы государства был обоснованным и лаконичным, он целиком и полностью является выражением азербайджанских внешнеполитических приоритетов. "В Баку", - заявил азербайджанский лидер.

Политолог отметил, что Азербайджан проводит в регионе независимую политику:

"Это можно проследить на примере реализации проекта освоения нефтегазовых месторождений Азербайджана, где сотрудничают американские, российские и иранские компании и при этом никто не старается вредить интересам друг друга, поскольку понимают и уважают интересы Азербайджана, который является страной, в которой осуществляются эти проекты.

Здесь очень важно отметить, что именно такая сбалансированная позиция Азербайджана позволяет стране на протяжении долгого времени играть ключевую роль в системе региональной безопасности. Баку для всех этих международных и региональных акторов является партнером в диалоге по безопасности, по развитию экономического сотрудничества, партнером по политическому диалогу».

Эксперт так же прокомментировал намерение по созданию регионального центра Всемирного экономического форума в Азербайджане. По его словам, создание регионального экономического центра в Баку является еще одним свидетельством того, что в нашем регионе диалог с ведущими представителями бизнеса в рамках экономической повестки формируется при непосредственном участии, а в ряде случаев - по инициативе Баку:

«По инициативе Азербайджана в стране реализуется большое количество масштабных проектов, которые имеют и региональное значение и выходят за рамки Южно-Кавказского региона. Кроме того, через Азербайджан проходят транспортно-коммуникационные артерии, мультимодальные маршруты, такие как Север-Юг, Восток-Запад, Юг-Запад, Лазуритовый коридор. Также формируется система коридоров Каспийское море - Черное море. Происходит формирование новой энергетической карты с реализацией масштабных энергетических проектов. Последние годы Баку активно реализует транзитные проекты, связанные с прокладкой важнейших магистральных оптико-волоконных кабелей трансрегионального значения. Естественно, это все является условием для того, чтобы Баку выполнял роль именно диалоговой площадки потому, что в этих проектах задействован очень большой круг участников, как экономических субъектов, так и политических акторов.

Конечно же, легче всего эти диалоги фасилитировать в том месте, где это будет более продуктивном, то есть в Баку».

Политолог так же коснулся вопроса о совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" в Азербайджане с российской компанией "Лукойл".

Он отметил, что месторождения "Нахчыван" и "Гошадаш" были открыты азербайджанскими геологами еще в советское время. По мнению политолога, они являются весьма перспективными.

«В частности, месторождение "Нахчыван" кроме нефти содержит еще значительное число газоконденсата. И конечно же договоренность о разработке этих месторождений даст возможность другим компаниям - инвесторам обратить внимание на те места, которые имеются в пределах азербайджанского сектора каспийского моря.

Помимо прочего, "Гошадаш" может стать продолжением реализаций масштабных проектов, которые осуществляет "Лукойл" в российской части. С другой стороны это дает возможность Азербайджану наладить тесное сотрудничество с российскими нефтяниками уже на своей платформе, на своей территории, в частности - на месторождении "Гошадаш". Здесь можно так же отметить прекрасную возможность для обмена технологиями, возможность для создания какой-то совместной нефтяной инфраструктуры. Кроме того, мы можем говорить о новом уровне кооперации между нефтяниками Азербайджана и России. Другими словами - это очень выгодный проект как для Азербайджана, так и для России».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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