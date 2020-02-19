В Мюнхене Пашинян запутался во лжи, дискутируя с Президентом Азербайджана - Октай Гаджимусалы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана на глазах мирового сообщества вновь обнажил несоизмеримую слабость Армении по сравнению с Азербайджаном.

Об этом в среду сказал Trend азербайджанский журналист, живущий в Турции, глава отдела Объединения журналистов Турции в Анкаре, главный редактор новостного портала Gazeteanka Октай Гаджимусалы.

По его словам, на Мюнхенской конференции по безопасности дискуссии руководителей Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху впервые публично проведенные на международной платформе, запомнились рядом интересных моментов.

По словам журналиста, даже мало компетентный в политике человек отчетливо увидел бы - Пашинян на этих дебатах в рамках Мюнхенской конференции по безопасности выглядел убого, что были вынуждены признать и политологи международного уровня. Гаджимусалы подчеркнул, что излагая свою позицию аргументированно и по существу, Президент дал четкий посыл всему мировому сообществу, выставив тем самым Пашиняна, и его сторонников, в дурном свете. Журналист сказал, что эти дебаты войдут в историю дипломатии Азербайджана как знаковое событие:

"Пашинян запинался и не находил слов, в то время, как Президент Ильхам Алиев четко и логично излагал свои мысли. Политический опыт и ораторское мастерство главы государства Азербайджана выгодно контрастировали с примитивной риторикой и легковесными доводами армянского премьера, опыт популистских выступлений и блогерской деятельности которого, в отсутствие политической компетенции, никак не могли ему помочь. Мюнхенский триумф Президента Ильхама Алиева блестяще продемонстрировал также, как несоизмеримо слаба Армения в сравнении с Азербайджаном".

По мнению эксперта на мюнхенской дискуссии стало очевидно, насколько в отличие от Армении, справедлива и обоснована позиция Азербайджана.

"Президент Ильхам Алиев решительно заявил, что если армяне намерены повторно самоопределиться ( вне Армении), то им следует искать другое место, так как Азербайджан ни за что не допустит этого на своей территории.

Пытаясь дискутировать Пашинян то и дело путался, говорил, что в Карабахе нет армян, а то, что сын его проходит военную службу в Нагорном Карабахе. Пашинян был явно ошеломлен напором Президента Азербайджана, о чем недвусмысленно говорили его ущербная логика и путаная речь", - отметил Гаджимусалы.

По его словам, серьезные политические ляпы, допущенные Пашиняном и в целом, полученный им "нокаут", привлекли внимание международных экспертов и наблюдателей.

"Позор, пережитый Пашиняном в Мюнхене с негодованием признают даже сами армяне. На их памяти, после Давоса и Ашгабада, это уже третий случай, когда он буквально онемел от обоснованных обвинений Президента Азербайджана по поводу армянской агрессии против Азербайджана. Уже и Никол Пашинян, и его покровители понимают, что Азербайджан полон решимости и уступать Армении вовсе не намерен", - добавил Октай Гаджимусалы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)