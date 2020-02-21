Началось заседание ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами
БАКУ /Trend/ - Началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с парламентскими выборами, сообщает в пятницу Trend.
Председатель ЦИК Мазахир Панахов объявил заседание открытым.
На заседании рассматриваются обращения в связи с проведенными парламентскими выборами.
Обращение, поступившее в связи со 114-м Шекинским сельским первым округом, было возвращено отклонено в связи с истечением срока подачи, установленного законом.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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