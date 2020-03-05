Турал Гянджалиев: После возвращения азербайджанцев на свои земли проблем для мирного сосуществования с армянской общиной не останется

БАКУ /Trend/ - Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев прокомментировал царящую в политических кругах Армении панику после встречи главы МИД Турции с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Общину, Гянджалиев заявил, что несколько дней назад министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Анкаре.

По его словам, в ходе встречи глава МИД Турции призвал Минскую группу активнее действовать в направлении урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Мевлют Чавушоглу сказал, что "урегулирование должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана". После этой встречи, политические круги Армении, выступив с невразумительными заявлениями, продемонстрировали негативное отношение к встрече главы МИД Турции с сопредседателями.

Я, как избранный представитель Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, заявляю, что Турция является одним из членов Минской группы ОБСЕ и нет ничего удивительного в проведении встречи между главой МИД этой страны с сопредседателями. С другой стороны, Турция, внося значительный вклад в безопасность и прогресс как на международном, так и на региональном уровне, крайне заинтересована в урегулировании конфликтов", - сказал Турал Гянджалиев.

По его словам, паника в политических кругах Армении возникшая после упомянутой встречи, на самом деле говорит о том, что они не заинтересованы в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и пытаются продолжить агрессивную политику.

"Деструктивная позиция политических кругов агрессивной Армении направлена против урегулирования конфликта, прекращения оккупации и установления мира в регионе. Как избранный представитель Нагорно-Карабахского региона Азербайджана я вновь заявляю, что единственной помехой для мирного сосуществования обеих общин является присутствие армянских войск на азербайджанской территории. После вывода оккупационных войск и возвращения азербайджанского населения на свои земли не останется никаких проблем для ее мирного сосуществования с армянской общиной в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана", - подытожил Турал Гянджалиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)