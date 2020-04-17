Предложения и рекомендации 31 депутата по отчету за прошлый год были направлены в Кабмин Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Предложения и рекомендации 31 депутата, связанные с отчетом о деятельности Кабинета министров Азербайджана за 2019 год, в письменном виде были направлены в правительство.

Как сообщает Trend, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала на сегодняшнем заседании парламента.

По ее словам, успешные показатели экономики Азербайджана за первый квартал этого года, свидетельствуют о продолжающейся положительной динамике развития.

"Превентивные меры, связанные с коронавирусом, направлены на защиту здоровья населения", - отметила она.