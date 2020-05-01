В Азербайджане изменились правила выдачи стипендий лицам, удостоенным почетных званий - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении поправки в распоряжение Президента Азербайджана "О выдаче ежемесячной стипендии за почетные звания" от четвертого июля 2005 года № 878.

Как сообщает Trend, в настоящее время лицам, удостоенным почетных званий, и работающим в управлениях и организациях, финансируемых из государственного бюджета, стипендии выплачиваются за счет средств этих управлений и организаций, другим лицам - за счет предусмотренных в государственном бюджете министерством труда и социальной защиты населения для этих целей средств.

Согласно поправке, отныне лицам, удостоенным почетных званий, ежемесячные стипендии будут выплачиваться за счет предусмотренных в государственном бюджете министерством труда и социальной защиты населения для этих целей средств.