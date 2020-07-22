Джейхун Байрамов проинформировал генсека ЕСО об армянской провокации

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ЕСО) Хади Солейманпуром 22 июля состоялся телефонный разговор.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД, приняв искренние поздравления генсека, министр Джейхун Байрамов выразил благодарность за поддержку активного участия Азербайджана в ЕСО.

Стороны обменялись мнениями относительно возможностей развития сотрудничества в рамках организации в сфере торговли, информации и коммуникационных технологий, транспорта, логистики и других.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о военной провокации и новой попытке агрессии Армении на государственной границе с Азербайджаном, а также о сложившейся ситуации в регионе. До сведения встречной стороны было доведено, что в корне напряженности в регионе стоит политика агрессии, которую продолжает Армения против Азербайджана, и продолжающийся около 30 лет факт оккупации Нагорно-Карабахского региона и других семи прилегающих районов Азербайджана. Министр, ссылаясь на письмо генсека в связи с последней военной провокацией Армении, выразил признательность генсеку Хади Солейманпуру за призыв к скорейшему урегулированию конфликта и поддержку в этом контексте суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)